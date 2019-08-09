أعلنت هيئة السكة الحديد، الدفع مجددًا بـ6 قطارات مكيفة ومميزة لخدمة ركاب الوجه القبلي زيادة عن القطارات العاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، السابق الإعلان عنها، ونظرًا للتزايد المستمر والإقبال من الركاب على السفر للوجه القبلي باستخدام قطارات السكك الحديدية خلال يومي الخميس و الجمعة.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت تشغيل 16 قطارًا مكيفًا ومميزًا للوجهين القبلي والبحري وعربات، علاوة على القطارات العاملة بلغت عدد المقاعد بها 318 ألف مقعد، فضلًا عن تشغيل 6 قطارات مميزة لخدمة أهالي النوبة من الإسكندرية والقاهرة لأسوان بمشغولية أكثر من 130%.

ونجحت الهيئة فى نقل أكثر من 4 ملايين راكب خلال الثلاثة أيام الماضية للوجهين القبلي والبحري.