تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي السعوديون أمس الجمعة، مقطع فيديو لعملية إنقاذ حاج عراقي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، من قبل فريق التطوع السعودي.

ويظهر في مقطع الفيديو، وفقا لـ "صحيفة سبق"، على صفحتها بموقع "تويتر"، استجابة رجال فريق التطوع لنداء الاستغاثة بشكل سريع، وتقديم الإسعاف اللازم للحاج العراقي الطاعن في السن.

في مشهد إنساني..

متطوعون يساهمون في إنقاذ أحد ضيوف الرحمن بعدما تعرضه لوعكة صحية. pic.twitter.com/XkSOWIR7iE — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 9, 2019

وفريق العمل التطوعي يضم شباب سعوديون من كل مناطق المملكة العربية السعودية جمعهم حب العمل التطوعي لخدمة الحجاج، وهم مدربون على كيفية التعامل مع مختلف الحالات.

يذكر أنه قد توجّّه أكثر من 150 ألف حاجٍ إلى مشعر عرفات، بعد اكتمال التصعيد ظهر أمس الجمعة إلى مشعر ”مِنى“؛ لقضاء يوم التروية، وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية حاتم قاضي، إن أكثر من 150 ألف حاجٍ توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات.

وأشار في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون السعودي، إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، صباح اليوم السبت.