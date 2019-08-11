إصابة 3 في حادث سير ببني سويف عقب أدائهم صلاة العيد

أصيب 3 طلاب، اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، عقب انتهائهم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتي إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين هم: "محمد أحمد محمد" 18 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن، "ياسر موسى رمضان" 19 سنة، مصاباً بجروح متفرقة بالجسم، "محمود محمد طه" 18 سنة، مصاباً بكسر بالساق اليمنى، عقب انتهائهم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وجميعهم مقيمون بقرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتقلي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.