حبس 3 طلاب ثانوي بتهمة حرق مدرستهم في قنا

قررت النيابة العامة بقنا، حبس 3 طلاب ثانوي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بإحراق مدرسة بمركز نقادة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بقنا، قد ألقت القبض على 3 طلاب بالصف الأول الثانوي، إثر إشعالهم حريق في مدرسة بمركز نقادة، بسبب رسوبهم في الامتحانات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت قوات الدفاع المدني، من السيطرة على حريق شب بغرفتين مخصصتين للمعلمين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ونجم عن هذا الحريق احتراق بعض المحتويات "أثاثات خشبية، وشاشة حاسب آلي".

وبالفحص تبين دخول ثلاثة طلاب بالصف الأول الثانوي، مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار وسكب "البنزين" بالغرفتين، وإشعال النيران فيهما، بسبب تضررهم من رسوبهم بالامتحانات، وتم ضبط مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.