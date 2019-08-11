أصيبت ربة منزل بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر، اليوم، إثر إصابتها في حادث مروري أثناء استقلالها خلف زوجها على دراجته البخارية بمركز ناصر ببني سويف.

واستقبلت مستشفى بني سويف الجامعي، "هبة الله.ع.ا" 28 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية طنسا الملق بمركز ناصر، مصابة بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ والبطن والصد، ولا يمكن استجوابها.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أمين شرطة " أحمد. ك.ع" 32 عامًا، من قوة قطاع أمن الجيزة "إدارة الترحيلات" راحة خدمة، ومقيم بذات العنوان، قررا أنه حال قيادته دراجة بخارية خاصته وبرفقته زوجته المصابة.

وأثناء سيره بطريق قرية طنسا الملق دلاص دائرة المركز، التفت عباءة زوجته حول الإطار الخلفي للدراجة، مما أدى لاختلال توازنه وسقوطهما على الأرض وحدوث إصابتها، ولم يتهم أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4307 إداري مركز ناصر، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.