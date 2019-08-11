شنَّ حي وسط بالإسكندرية، مساء اليوم، حملة مكبرة للتصدي لمخالفات الذبح بمحال الجزارة بشارع بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة إشغال الطريق بالحي، ومأمور الضبط القضائي بالإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر جنح بيئية، وتحصيل الغرامات الفورية المقررة من أصحاب محال الجزارة المخالفة بشارع بورسعيد، تنفيذاً لتعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.

وقال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط بالإسكندرية، إن الهدف من الحملة البحث عن حلول ناجزة لظاهرة الذبح خارج السلخانة، والمخالفات الخاصة بمحال الجزارة، لإعادة الانضباط لشوارع الثغر، وردع المخالفين، مؤكدًا بأن الحملة مازالت مستمرة في نطاق الحي.