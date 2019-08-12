لم تأل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهدا في نجدة 24 ألف نسمة من الفقر والثأر، حيث مدت يدها إلى قرية السمطا في قنا، التي تقع في جنوب الجنوب، من خلال تسيير قوافل طيبية وفي مختلف التخصصات، وتشغيل محطة لمياه شرب، والعمل على إنشاء محطة صرف صحي.

يقول خالد فؤاد، عمدة القرية السمطا بحري، إنه على مدار السنوات الماضية وكافة الخدمات متردية بسبب الخلافات بين العائلات ولكن بفضل جهود الشرطة والحكومة ولجان المصالحات استطاعنا إنهاءها.

ويضيف أن الأراضي في السمطا يملكها أشخاص وعائلات تعد على الأصابع، أما الأسر الباقية لا يملكون سهمًا واحدًا، وأبنائهم أما يعملون لدى الغير أو يهاجرون إلى الوجه البحري للبحث عن لقمة العيش.

ويوضح أن بشائر الخير هلّت على القرية، حيث ساعدت مبادرة "عينيك في عنينا" مئات المحتاجين من أبناء القرية خلال الأسابيع الماضية، من خلال توقيع كشوف نظر عليهم توزيع نظارات طبية,

ويشير إلى إنشاء "حياة كريمة" محطة مياه شرب، لرفع معاناة سنوات ادت إلى إصابة الكثير من بأمراض الفشل الكلوي بسبب شرب مياه ارتوازية غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما "أننا نطالب بتمهيد الطرق ورصفها بين النجوع".

ويلفت إلى أن القرية تحتاج إلى سرعة إنجاز مشروع الصرف الصحي، حيث إن القرية تعيش على بركة من المياه الملوثة، والتي اختلطت بالمياه الجوفية، بسبب صرفها في شكل خزانات أرضية من قبل الأهالي فلا سبيل غير ذلك أمامهم.

وردة أحمد، التي تعيش في منزل مبني من الطين ومسقوف من الجريد وعروق خشبية، تقول إنها تتمنى أن تهتم الحكومة بالفقراء في القرية، موضحة أنها تتمنى أن يكون هناك إعادة بناء لمكت البريد، وبناء مدارس جديدة، حيث إن عدد الطلاب كبير في الفصول.

وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، إن قرية السمطا ضمن 8 قرى الأكثر فقرا في محافظة قنا وستتم تنميتها عن طريق تطوير وتأهيل وترميم مبانى الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية والحضانات والمدارس ومراكز الشباب، لرفع مستوى الخدمات بها.

في سياق متصل بدأت جمعية الأورمان بقنا في تطوير4 قرى شديدة الاحتياج في محافظة قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وهي قرى العليقات وحجازة والحراجية مركز قوص، وقرية نجع الرماش مركز قفط بمحافظة قنا.

جاء ذلك ضمن بروتوكول التعاون الثالث، الذي يشمل رفع كفاءة عدد 2885 منزلا موزعا على عدد 100 قرية من القرى الأكثر احتياجا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.