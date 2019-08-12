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الفيل الأزرق 2

قالت النجمة التونسية هند صبرى، إنها تعرضت لإرهاق بالغ أثناء تصوير دورها فى الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، وتحديداً فى مشاهد غرفة العزل لتنقلها فيها بين شخصيتى «فريدة» والجن «نائل»، مضيفة أن المخرج مروان حامد كان صاحب فكرة تجسيدها لشخصية ساحرة الغجر «لوليا»، ولاقى مقترحه قبولاً من كل أسرة الفيلم، بحسب قولها.

هند صبرى: شخصية "لوليا" فى "الفيل الأزرق" أرهقتنى

يواصل فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان تصدره لإيرادات أفلام العيد بعد تحقيقه لـ4 ملايين و98 ألفًا و172 جنيهًا، أمس، متفوقًا علي فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي جاء في المركز الثاني بمليون و806 ألفًا و49 جنيهًا، وذلك بحسب بيان أصدرته صباح اليوم من شركة "دولار فيلم".

إيرادات السبت.. "ولاد رزق 2" يتصدر و"الفيل الأزرق 2" يلاحقه

نبيل الحلفاوي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الرجال يمسكون بعجل استعداد لذبحه، قالوا إنّ بينهم الفنان نبيل الحلفاوي.

نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة ظهوره في فيديو "العجل الثائر": معقول يا محمد؟

الأهلي واطلع برا

انتهت مباراة الأهلي وإطلع بره في إطار مافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة، التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

بالفيديو.. الأهلي يكتفي برباعية أمام إطلع بره في بداية مشواره بدوري الأبطال

حقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إطلع بره بطل جنوب السودان، بأربعة أهداف دون رد، في إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يخوض المارد الأحمر غماره بعدما قرر الاتحاد الأفريقي إعفاء مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي والوداد المغربي من خوض منافسات الأدوار التمهيدية.

في أول أيام عيد الأضحى.. لاسارتي يفك عقدته الأفريقية مع الأهلي

حرص لاعبي النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراتهم أمام فريق إطلع بره، بطل جنوب السودان على التوجه إلى حفل زفاف مروان محسن، والذي يعقده مهاجم القلعة الحمراء بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان الأحمر قد انتصر على نظيره فريق إطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أُقيم، مساء اليوم، الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

لاعبو الأهلي يتوجهون إلى حفل زفاف مروان محسن بعد رباعية إطلع بره

قال مايكل موريس، مدرب إطلع بره، إن الإرهاق من السفر أثر على الفريق بشكل كبير، إلى جانب غياب 6 لاعبين عن التشكيل الأساسي.

وأضاف "موريس":"الأهلي استغل الموقف وحقق 4 أهداف ونجح في الفوز، إحنا فريق حديث حاولنا تشريف بلدنا وتقديم أفضل ما لدينا، وكرة القدم لا تعرف الاستسلام وكل مباراة لها ظروفها وهنلعب ماتش العودة وهنحاول نستغل نقاط ضعف الأهلي".

مدرب إطلع بره: الإرهاق وغياب 6 لاعبين سبب الهزيمة من الأهلي

حذر الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول بالأهلى، لاعبيه من تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد منحهم راحة عقب مباراة الفريق أمس أمام "اطلع بره" فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفنى للاعبين على عدم الإفراط فى تناول اللحوم خلال اليومين الجاريين مع أسرهم خلال الإجازة، خشية من زيادة أوزانهم، فى بداية انطلاق الموسم الجديد على المستوى الأفريقى، بجانب خوض مباريات كأس مصر، وأبلغ الجهاز الفنى بتوقيع عقوبات قاسية فى حال مخالفة أى لاعب هذه التعليمات.

جلسة في الأهلي لحسم مصير مؤمن زكريا بالقلعة الحمراء