قاتل شقيقته بسبب الميراث: "مكنتش عايز أقتلها بسكين في عيد الأضحى"

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار أحمد الحسيني، رئيس نيابات شرق طنطا، بالتنسيق مع رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة قتل الشاب "محمود.ال.ال" لشقيقته ذبحا بواسطة سكين في مشاجرة داخل منزل العائلة بمنطقة أبوالحسن لخلافات على الميراث.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

كما قررت النيابة العامة حبس المتهم فى واقعة القتل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان والمبلغين فى حيثيات وقائع الحادث ومظاهر ارتكاب الجريمه والإطلاع على التحريات وتقرير الأدلة الجنائية.

وقال المتهم، في قضية القتل أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، "الشيطان زين لي الحرام ولم أنو قتلها بسكين وربنا يصبرني"، مشيرا إلى أنه فوجىء بحضور شقيقتيه فى أول أيام عيد الأضحي ونشبت مشادة كلامية بسبب ميراث الأهل، موضحا "أخواتي البنات لا يراعون الله في حقي وربنا يرحم أخي اللى ماتت وأنا ندمان على كل شىء".

وتابع، "أنا متقبل عدالة القانون ونفسي أهلي وأقاربي يسامحوني على ما ارتكبته وأنا مش قادر استوعب إني بقيت قاتل شاب وليا علاقات طيبة بكل الناس ومكنتش اتخيل إني أجور على شقيقتي الصغرى وربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ومشادة عائلية استخدما فيها الأسلحة البيضاء تسببت فى مصرع ربة منزل نتيجة إصابتها بطعنات متفرقة بجسدها، ما تسبب في وفاتها في الحادث على فراش غرفة نومها".

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء سعيد شكري، مدير المباحث الجنائية والعقيد عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، للانتقال إلى مكان الحادث وسماع أقوال شهود العيان.

مصادر أمنية لـ"الوطن": الشاب قتل شقيقته ذبحا انتقاما لحقه في الميراث

تبين من التحريات الأمنية التى أجراها الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة نشوب مشاجرة حامية بين عدد من الأشقاء داخل عائلة بمنطقة أبوالحسن بدائرة القسم بسبب خلافات على الميراث، ما دفع الشاب "محمود.ال.ال"، 32 سنة، إلى قتل شقيقته "نورا.ال"، 29 سنة، بواسطة سلاح أبيض "سكين"، فيما أقدم على طعن شقيقته الأخرى "زينب.ال"، 30 سنة وإصابتها بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالوجه وأماكن متفرقة من جسدها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع كشف الطب الشرعي وتوفير الرعاية الصحية للفتاة المصابة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد على السلاح المستخدم في الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح حثة الضحية وتسليمها إلى ذويها، لدفنها واستمرار التحقيق مع المتهم في الحادث.