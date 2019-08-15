أبرزها مصرع عريس وقتل بسبب الميراث.. 5 حوادث أفسدت فرحة العيد

"العيد فرحة".. جملة بدأت بها أالفنانة صفاء أبو السعود أغنيتها الشهيرة، التي لخصت بها مشاعر العيد، ومظاهر السعادة والبهجة خلاله، ولكنها لم تصف الوجه الآخر من العيد، الذي لا يوجد فيه مجال للضحك ولا تتسع له الأفراح، نظرًا للوقائع المحزنة التي تقع خلاله..

وخلال عيد الأضحي المنقضي، حدثت العديد من المواقف المحزنة والمزعجة، من حوادث ومواقف سيئة، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي:

مصرع عريس وابنة شقيقته وإصابة 6 في "زفة فرح" بأسيوط

لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، أمس، بينما أصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بموكب زفاف في البداري بمحافظة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في موكب زفاف كانت في طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية بدائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي، والمصابين للمستشفى الجامعة، وجارِ تحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

"خناقة بالرصاص" بين عائلتين في قليوب.. ومصرع نجار وإصابة 3 آخرين

شهدت مدينة قليوب، مساء أول أيام العيد، مشاجرة وتبادل إطلاق الرصاص بين عائلتين بسب خلافات الجيرة في أول أيام عيد الأضحى مما أسفر عن مصرع نجار في أثناء مروره بمنطقة المشاجرة وإصابة 3 من الطرفين.

وسيطرت أجهزة الأمن على طرفي المشاجرة، ونقلت الجثة والمصابين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

حريق ضخم في شركة زراعية بالوادي الجديد.. و5 سيارات لإسعاف للمصابين

في اللحظات الأخيرة من آخر أيام عيد الأضحى، أمس، شب حريق هائل بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، منذ قليل، على مساحة 10 أفدنة.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وجارِ السيطرة عليه.

كان اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمزرعة شرق العوينات تابعة لشركة "نوفجيتور" للاستثمار الزراعي، على مساحة 10 أفدنة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

مصرع شاب في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بقنا

لقي شاب مصرعه، صباح أمس، بمركز قوص، جنوب قنا، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في رابع أيام العيد.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، بلاغا يفيد مصرع "كمال.ب"، 28 عامًا، خلال عودته للمنزل، في حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يقودها وأخرى في مدينة قوص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

شاب يذبح شقيقته بسكين بسبب الميراث

قررت النيابة العامة حبس الشاب "محمود.ال.ال" المتهم بقتل شقيقته ذبحا بواسطة سكين، في مشاجرة دافى واقعة القتل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان والمبلغين فى حيثيات وقائع الحادث ومظاهر ارتكاب الجريمة والإطلاع على التحريات وتقرير الأدلة الجنائية.

وقال المتهم، في قضية القتل أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، "الشيطان زين لي الحرام ولم أنو قتلها بسكين وربنا يصبرني"، مشيرا إلى أنه فوجىء بحضور شقيقتيه فى أول أيام عيد الأضحى ونشبت مشادة كلامية بسبب ميراث الأهل، موضحا "أخواتي البنات لا يراعون الله في حقي وربنا يرحم أخي اللى مات وأنا ندمان على كل شيء".