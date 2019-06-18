هاجم الإعلامي أحمد موسى، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بـ"القاتل والمجرم والسفاح والطاغية"، وذلك ردًا على تصريحات الأخير التي أطلقها مناهضةً للدولة المصرية، بعد وفاة محمد مرسي العياط.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "أردوغان بلطجي وشيطان، وضيع تركيا، وهو أسوأ حاكم في تاريخ البشرية".

وأوضح أن مجيء أردوغان إلى الدنيا أدى إلى انتشار البلطجة والقتل والسرقات، مشيرًا إلى أنه "حرامي البترول"، كما أنه يرتبط بعلاقات "حرام"، مع تنظيم داعش الإرهابي وجماعة الإخوان الإرهابية، ودويلة قطر.

وواصل: "إذا اقترب هذا الرجل من مصر سنرد له الصاع صاعين، هو ليس إلا بوق للإرهاب، وليس رئيسًا وليس حاكما وإنما هو مأجور وقاتل، يديه ملطخة بدماء الأبرياء حول العالم في مصر وسوريا والعراق واليمن، لأنه يمول ويسلح التنظيمات الإرهابية".

وأشار موسى، إلى أنه يخشى على مصر، مؤكدًا أنه لن يهتم بتهديدات "الذباب الإلكتروني"، أو أي شيء آخر: "ببقى في منتهى القوة إني واجع ومأثر ومبهدلهم، أنا مش بخاف من اللي قاعد حرامي في تركيا وقطر أو حتى في مصر، حتى الإرهابيين اللي قاعدين في مدينة الإنتاج الإعلامي".

وأوضح: "برنامجي من امبارح مخليكم تعيطوا، هو برنامج واحد ومفيش غيره، أنا بخاف بس على بلدي ومش عاوز حاجة تانية من الدينا غير إن البلد تكون آمنة ومستقرة، ربنا معانا عشان بنقول كلمة الحق، لأمن وسلامة مصر وشعبها، ولا أنافق أبدًا الخونة أو أساندهم".