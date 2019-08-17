فصل مسئولو حي المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم، كابلات عامود إنارة سقط على الأرض، بسبب تصادم سيارة نقل بشارع مصطفى كامل بالجزيرة الوسطى أمام تحسين الصحة، دون وقوع إصابات أو خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي منتزه أول في الإسكندرية، برئاسة حمدي عبدالعليم، بلاغا يفيد باصطدام سيارة نقل بعامود إنارة بشارع مصطفى كامل بالجزيرة الوسطى.

وقال عبدالعليم، إنه توجه على الفور إلى محل البلاغ برفقة مدير إدارة الكهرباء، وبتواجد فنيين الإدارة وبالتنسيق مع الإضاءة العامة، للتأكد من الفصل، وعزل الكابلات حرصًا على سلامة المواطنين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.