تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

التحقيق مع مصرية وجارها الكويتي في إلقائه ملابس داخلية أمام شقتها

أجرت الأجهزة الأمنية في الكويت، تحقيقا مع مقيمة مصرية وجارها، بسبب مشاجرة بينهما، على خلفية اتهام السيدة لجارها، بإلقاء ملابس داخلية في الممر المؤدي إلى شقتها.

لرسوبه في 4 مواد.. طالب بالصف الأول الإعدادي يشعل النيران بمعهد في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات حريق نشب في معهد أزهري بإحدى قرى سوهاج حيث تبين أن طالبا بالصف الأول الإعدادي أشعل النيران في المعهد بسبب رسوبه في 4 مواد دراسية.

السيسي يكلف مدبولي بإخلاء القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية في 2020

كلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية.

عاجل.. السيسي يكرم عددا من العلماء من أساتذة الجامعات

يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، عددا من العلماء من أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة.

لينا فاروق الفيشاوي لجدها الراحل: "افتقدك"

أعربت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي وحفيدة النجم الراحل فاروق الفيشاوي، عن حزنها على فراق جدها عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام".

صور.. حالة فريدة.. أم "برحمين" تنجب توأمين بينهما 77 يوما

اندهش الأطباء في كازاخستان بسبب حالة نادرة لأم أنجبت توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا، لأن لها رحم مزدوج، وهي حالة فريدة للغاية، تظهر مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة.

عاجل.. الأهلي يُقيل لاسارتي.. ويُعين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق كرة القدم، وتصعيد المدرب العام محمد يوسف بشكل مؤقت، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

"ميتشو" يتسلم الزمالك رسميًا

وصل الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى السابق لفريق أورلاندو الجنوب أفريقى، إلى القاهرة لإتمام التعاقد مع نادى الزمالك لقيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة بدلاً من طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت، الذى تولى المهمة خلفاً لخالد جلال، الذى تمت إقالته عقب خسارة بطولة الدورى العام.

عاجل.. عملوها الرجالة.. منتخب مصر بطلا لكأس العالم لناشئي اليد على حساب ألمانيا

نجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، وذلك في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

مصدر بـ الأهلي: محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا خلفا للاسارتي

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق كرة القدم خلال ساعات، وتصعيد المدرب العام محمد يوسف بشكل مؤقت، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.