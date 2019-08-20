جامعة عين شمس تستعد لزيارة مراجعة الجودة 27 أغسطس

عقد صباح اليوم الأستاذ سمير عبدالناصر أمين عام جامعة عين شمس، اجتماعًا موسعًا بعدد من قيادات وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، استعدادًا للزيارة المرتقبة لشركة إنترتك المانحة للجودة 27 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور الأستاذ كرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

ناقش أمين عام الجامعة تنفيذ كافة ملاحظات فريق الشركة، والتحقق من تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، استمرارًا لنجاح الجامعة في الحصول على شهادتين في الجودة، هما أيزو 9001:2015 وأيزو 140001:2015 في جودة الإدارة البيئية.

وشدد على ضرورة التحقق من توثيق كافة الأعمال في دليل الإجراءات، مع مطابقة أهداف كل إدارة لبطاقة الوصف الوظيفي والأهداف الاستراتيجية للجامعة، وكذلك العمل على تبسيط وتطوير وتحسين كافة الإجراءات، بما يحقق أعلى معدلات نجاح تقديم الخدمة بأفضل جودة وفي أسرع وقت.

كما أكد أن جامعة عين شمس باعتبارها مؤسسة خدمية، فإن رضا العميل هدف أسمى تحرص عليه إدارة الجامعة، ووجّه بضرورة ترشيد الاستهلاك لتقليل الفاقد وتطبيق أسس إدارة الجودة البيئية.ووجّه الشكر لفريق المراجعة الداخلية للجودة، وكافة أعضاء الجهاز الإداري، لجهدهم المبذول في التحقق من تطبيق معايير الجودة في مختلف الأعمال.