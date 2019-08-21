تواصلت زوجة المصاب "و.ش.ب"، مصري مقيم بالخارج في "كوازولو ناتال" بجنوب أفريقيا، مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ وذلك لمتابعة حالة زوجها الذي يتلقى العلاج اللازم لحالته على إثر حادث تعرض له بمدينة "ديربان"، أصيب فيه عموده الفقري فضلا عن إصابته بكسور متعددة، ما أدى إلى حجزه في أحد المستشفيات هناك بوحدة الرعاية المركزة.

وفي هذا الصدد، اتصلت الوزارة بالسيدة ماري نخلة رئيس الجالية المصرية في جنوب أفريقيا، والتي تواصلت مع ممثلين للجالية في المدينة وكذلك مع عدد من الأطباء، لمتابعة الحالة والتطورات الطبية وتلقيه العلاج اللازم وإجراء العمليات الضرورية، وحرصت الوزارة على طمأنة أسرة المصري، واستعداد الجالية لاستقبالها في مطار جوهانسبرج ونقلها للاطمئنان على زوجها.

وفي الإطار ذاته، تؤكد وزارة الهجرة حرصها على متابعة المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في أي مكان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما توجه الوزارة شكرها لرموز الجاليات ورؤساء الكيانات المصرية بالخارج، الذين يقومون بالتدخل الفوري لحل مشكلات أي مواطن مصري، ويمثلون القوة الناعمة الحقيقية لمصر في الخارج.