تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمين في واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في منطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

وقال المتهمون في تحقيقات الشرطة، إنهم جميعاً أصدقاء وجيران، وأن ما جرى تداوله كان من قبيل المزاح واللهو، مؤكدين أنه لا صحة لما جرى تداوله حول ترويعهم للمجني عليه.. تحرر محضر باشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة، والعرض على النيابة المختصة.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو، يتضمن تعدي عدد من الشباب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتهديده بواسطة كلب بمنطقة باب الشعرية في القاهرة.