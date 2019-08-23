قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:"لا يغرونكم علامة الصلاة في جباه البعض، فحقيقة الإنسان لا تظهر إلا بعد معاملته فإما تجده صالح أو منافق، ورسولنا الكريم علمنا صحبة الصالحين، لأن بها صحبة المسك وطالبنا بالبعد عن صحبة السوء".

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة، التي ألقاها وزير الأوقاف بمسجد الهدى بقرية كفرأبو علي التابع لمركز سمسطا ببني سويف، اليوم الجمعة، بحضور المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

وتابع وزير الأوقاف: "رسولنا الكريم نصح الأمة وأدى الأمانة وكان خير الناس لأهله وأصحابه والناس أجمعين، ونهانا عن صحبة السوء قائلا:" أيها المسلم عليك أن تهتدي بالصحبة الصالحة لأنها صحبة المسك، أما صحبة السوء فهي كنافخ الكير".

وأضاف جمعة: "ادخال الهموم على الناس لا علاقة له بالدين، والمرء على دين خليله فلينظرمن يخالل، أيها المسلمون احذروا اختيار الصحبة حتى لا تندموا على اختيار صحبة سوء لأنكم ستحاسبون عليها أمام الله، فهناك شياطين الأنس وهم أشد من شياطين الجن وعلينا أن نحذر صديق السوء الذي يأخذك إلى الهدم وتخريب المجتمع، أما صديق الحسن يأخذك لمصلحة البلاد والصلح بين الناس والعمل والصلاة وتأكل من حلال، وهذا صديق يوصل إلى الجنة، أما صديق السوء يأخذك إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله والساكت عن الحق شيطان اخرس".

وتابع الوزير:" الإنسان الخير لنفسه ووطنه ودينه، أما الأنسان السئ فهو مثل الشوك لن تجني منه العنب، ولن يأتي منه إلا، حنظل فابعدوا عن الجماعات المتطرفة والباحثين عن شرب المخدرات، فالصديق الحق يقف معك ويضر نفسه لينفعك فهذا هو الصديق وهذه هي الصحبة وخير مثال الصحبة صحبة الرسول لسيدنا أبوبكر فيجب أن نتعلم الصحبة".

وحذر الدكتور وزير الأوقاف، خلال تصريحات صحفية، على هامش افتتاحه مدرسة درويش الصياد الثانوية بنات، بقرية صفط رأشين مسقط رأسه ، عقب أداء صلاة الجمعة، من إشهار أي عقد زواج داخل المساجد إلا بضوابط معينة لضمان عدم استخدامها في إشهار زواج القاصرات وهى: الحصول على موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار بالمسجد، وتسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقا بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد.

وتابع وزير الاوقاف " عممنا منشور على جميع المساجد بالضوابط والقواعد التي اشترطنا فيها أن يكون الإشهار في المسجد بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، وذلك منعا للمشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة في حق الفتاة يعاقب عليها القانون إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية".

وقال وزير الأوقاف، ان الوزارة بدأت اليوم الجمعة في توزيع الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي، وبداتها بمحافظة بني سويف بتوزيع 4 طن لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، حيث نجحت المحافظة في جمع ألف صك من صكوك لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال إن الوزارة تواصل جهودها في توزيع اللحوم في 21 محافظة على مستوى الجمهورية بمعدل 10 إلى 11 طن لكل محافظة، متابعا: هذا العام سنقوم بتوزيع مليون ومائة ألف كيلو من اللحوم لتوزيعها على مليون ومائة ألف أسرة فقيرة، دون جرح لمشاعر أسرنا حيث يتم التوزيع في عزة وكرامة.

وتابع سنقوم بتوزيع قرابة 60 طن في محافظات الوجه القبلي، مؤكدا على حصول محافظة بني سويف، على المركز الأول على مستوى الصعيد في تجميع الصكوك، مضيفا" مصر تسير على طريق التقدم في رعاية الأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية "

من جانبه أشاد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بجهود وزارة الأوقاف في تنمية المجتمع السويفي، بجانب دورها الأساسي في الدعوة ونشر المفاهيم الأساسية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة، حيث تمتلك الوزارة اسهامات عديدة في توفير احتياجات المواطن ومتطلباته الأساسية، وهو ما يجسًد بشكل واضح تكاتف وتكامل جميع مؤسسات الدولة من أجل المواطن، الذي يلمسه المواطن المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا لتوجيهاته في هذا المجال.