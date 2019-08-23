انتقد الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن الله اختاره لخوض الحرب مع الصين.

وقال بكري خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن ترامب لا يتوقف عن إثارة الجدل، مشيرًا إلى أنه صار مولعًا بالتصريحات والمؤتمرات الصحفية الصاخبة والتصريحات المنفلتة التي تخرج عن أي بروتوكول رئاسي.

وأضاف أن هذا التصريح ذكره بتصريح الرئيس الأمريكي بوش الابن الذي قال كلامًا مشابهًا لذلك لتبرير الحرب ضد العراق والتي سماها بالحرب الصليبية: "هذا الكلام عبث لكنه يعبر عن العقيدة الصهيونية لترامب، هو يرى أنه جزء من شعب الله المختار وقد اتضح ذلك من خلال قراري اعتراف سيادة إسرائيل على القدس وضم الجولان".