قال المحلل العراقي عبدالكريم الوزان، إن جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعراق تعتمد على الخبرة التي اكتسبتها من خلال قتالها لتنظيم داعش الإرهابي، بخاصة معارك محافظة نينا والموصل، والعمليات التي حدثت في المحافظات العراقية الأخرى مثل الأنبار وصلاح الدين، وأن هذه العمليات اعتمدت في نجاحها على الخبرة الاستخبارية من خلال التعاون الدولي.

وأوضح الوزان خلال لقائة على قناة "إكسترا نيوز" أنه على الدولة أن تستعد، وتعزز وقوة تماسك الجبهة الداخلية وقوة القرار السياسي العراقي، وقوة القرار الاقتصادي وعيش السكان في حياة كريمة، وجدية التعاون الدولي، للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي الدولي.

وأشار الوزان إلى أهمية وجود تعاون من قبل الدول الكبري مع العراق، وأهمية دور وسائل الإعلام التي يجب أن يكون لها خطاب إعلامي مدروس ودقيق للتثقيف والتوعية عن خطر التطرف سواء من الداخل أو إرهاب من الخارج، وأن التحذيرات الدولية تعتمد على معلومات مسبقة عن الوضع السياسي في العراق وعن وحدة الكلمة للسياسين في العراق وانعكاس ذلك على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف إلي أهمية وجود مجاميع مسلحة تدخل لتأخذ دور السيادة واتخاذ القرار مع الجيش العراقي في داخل العراق، ما يمكن داعش من العمل بحرية وتكوين خلايا في كل مكان لغرض إثبات وجودها على الأقل إعلاميا.