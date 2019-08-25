لقي مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، بمنطقة العقايدة بدائرة مركز شرطة صان الحجر التابعة لمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، في استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المُتاجرين بالمواد المخدرة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الشرقية والدقهلية، أكدت قيام (شقي خطر، 43 سنة)، سابق اتهامه في 13 قضية "إتجار سلاح سرقة بالإكراه، سلاح، ضرب، سرقة"، آخرها قضية "سرقة" والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مخدرات وسلاح نارى" ، ومقيم بالطوابرة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الإجرامي.

كما أفادت المعلومات أن المتهم كان يتردد على منزل مزارع مقيم بناحية العقايدة بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارتي البحث الجنائي بالشرقية والدقهلية مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن منطقة العقايدة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وما أن شاهد القوات أطلق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات على الفور حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وتبين مصرعه.

وضبط بحوزة المتهم (بندقية آلية و7 خزن و147 طلقة من ذات العيار - طبنجة و19 طلقة من ذات العيار - 190 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالي قدره 18 ألف جنيه - 2 هاتف محمول)، وجرى ضبط المزارع مالك المنزل وبسؤاله أيد ذلك.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.