ترامب: المكان الذي يستضيف قمة السبع القادمة لا يوجد به "بق"

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكان الذي يقيم فيه قمة مجموعة السبع القادمة التي تستضيفها الولايات المتحدة هي مجمع Doral National التابع له في مدينة ميامي انتشر هاشتاج بعنوان #TrumBedBugs "بق فراش ترامب" على موقع توتير يندد بأن هذا المكان موبوء و ينتشر فيه حشرات البق نقلا عن روسيا اليوم.

لذلك نشر ترامب تغريدة ينفي فيها الأمر قائلا: "لا وجود لبق الفراش في Doral، الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون هم الذين أشاعوا هذه الشائعة الكاذبة القبيحة، بعد أن سمعوا أن مجمع Doral National MIAMI الذي يقع في المكان الأمثل، ينظر إليه كمكان لعقد قمة G7 القادمة. أمر غير لطيف!".

ويعيد الهاشتاج TrumBedBugs إلى الذاكرة مقالة نشرتها، في العام الماضي، صحيفة Miami Herald، جاء فيها أن منتجع Doral اضطر، في العام 2017، قبل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، للتعامل مع شكوى تقدم بها أحد النزلاء من وجود بق الفراش في غرفته.