كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن أن عدد الأسر التى تم تنفيذ الخدمات المستهدفة لها فى القرى الأكثر احتياجاً ضمن برنامج سكن كريم تجاوز 70 ألف أسرة، مؤكدة أن نسبة الإنجازات المتحققة حتى يوليو 2019، تتمثل فى تأهيل المنازل والأسقف بنسبة 128%، وتركيب وصلات مياه الشرب بنسبة 135%، ووصلات الصرف الصحى بنسبة 85%.

تأهيل المنازل والأسقف بنسبة 128% وتركيب وصلات مياه الشرب 135% ووصلات الصرف الصحى 85%

وأضافت، فى بيان لها، اليوم، أنه تم تأهيل وإنشاء أسقف 3897 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا والأقصر»، ضمن مشروع «سكن كريم» كما تم تنفيذ 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحى بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، و1370 وصلة صرف صحى داخلية بسوهاج، و3800 وصلة صرف صحى داخلية بقنا، بإجمالى تمويل نحو 100 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى ومساهمة الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 51466 وصلة صرف صحى خارجية بالمحافظات الخمس من تمويل وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وإحدى الجمعيات الأهلية بتمويل إجمالى 217 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تأهيل 2295 منزلاً فى 107 قرى بالمحافظات الخمس بإجمالى 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، كذلك تم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفروعه بجنوب ووسط وشمال الصعيد بعد إجراء البحث الميدانى لتحديد المستفيدين والمنازل التى سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس بواسطة مؤسسة «مصر الخير» بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز والوحدات المحلية المعنية.

وأوضح المهندس محمد هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، أن إجمالى التدخلات 69 ألفاً و687 تدخلاً بإجمالى تمويل 417 مليون جنيه تشمل تسقيف وتأهيل 6192 منزلاً، بتمويل نحو 160 مليون جنيه، وتوصيل 6437 وصلة مياه بتمويل نحو 15 مليون جنيه، وتنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحى بتمويل 242 مليون جنيه.

وأضاف «هاشم» أنه تم الانتهاء من تأهيل 880 منزلاً بتمويل 35 مليون جنيه فى 31 قرية فى 19 مركزاً بـ6 محافظات «سوهاج، المنيا، الشرقية، أسوان، الفيوم وبنى سويف»، كما تم تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بمحافظة سوهاج بإجمالى تمويل مخطط 13 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ تأهيل 79 منزلاً بقريتى خارفة المنشأة وروافع العيساوية وإسناد تأهيل 43 منزلاً بقرية ثالثة بسوهاج بتكلفة تزيد على 5 ملايين جنيه.

تمويل أنشطة المرحلة الأولى بـ550 مليون جنيه فى 27 قرية

ولفت إلى أن إجمالى التدخلات 70 ألفاً و689 مشروعاً تشمل تأهيل وتسقيف 7194 منزلاً وتوصيل 6437 وصلة مياه شرب وتنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحى، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم بدأت فى بداية عام 2018 وتستهدف توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لنحو 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج «تكافل وكرامة» بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا والأقصر، مؤكداً أن الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج شملت أنشطة بتمويل نحو 550 مليون جنيه فى 27 قرية فى 17 مركزاً بالمحافظات الخمس وهى القرى التى يوجد بها شبكات عامة للصرف الصحى.

إتاحة أكثر من 1٫5 مليون يومية عمل

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للأشغال العامة إلى أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية، والجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفروعه بالصعيد، وتم تنفيذ بعض مكونات البرنامج بتمويل 80% من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% من الجمعيات الأهلية الشريكة، لافتاً إلى أن «سكن كريم» كان له أثر على الأسر المستفيدة حيث تم تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة وإتاحة أكثر من 1٫5 مليون يومية عمل.

130 ألف أسرة

تم استهدافها باعتبارها أُسَراً أولى بالرعاية فى الحصول على الخدمات الخاصة بـ«سكن كريم».

87 قرية

فى 11 محافظة تم بدء العمل بها، منها 7 فى الوجه القبلى «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادى الجديد».