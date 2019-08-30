قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المصريين يساندون الرئيس عبدالفتاح السيسي وقوات الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب.

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن وسائل الإعلام يجب أن تكون قوة ناعمة، كما شدد على ضرورة أن يلعب الفن دورا قويا ومسؤولا خلال الفترة المقبلة.

وانتقد "بكري"، بعض الأعمال الفنية، بسبب عدم مناسبتها للذوق العام، "مسلسلات المخدرات والقتل والعنف، كفاية فتونة وقمصان مقلوعة في الساحل الشمالي، إحنا مش محتاجين الكلام ده".

وتابع، "إحنا عندنا مشروع وطني وثوابت أساسية ملتزمين بيها، مش بنتدخل في حرية حد، لكن المظهر العام لهذا الوطن مهم".