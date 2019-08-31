أديب يطالب المصريين بترشيد استهلاك المياه: "بطلوا غسل العربيات"

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين بترشيد المياه، وذلك تعليقًا على إعلان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على تعديل موعد الاجتماع السداسي بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة الإثيوبي، الذي كان مقرراً يومي 19 و20 أغسطس الحالى، ليصبح 15 و16 سبتمبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "حتى لو موضوع السد هدي مش لازم ننسى إن عندنا فقر مائي، ولازم نقتصد في المياه، ونشتغل أكتر في مشروعات تحلية المياه ونبطل غسيل العربيات".

وأضاف، أنه حتى لو نجحت مصر في هذه المفاوضات، فإن المشكلة ستكون قائمة وموجودة: "المفاوضات صعبة وداخلين بقوة عشان نعمل اللي عاوزينه، لازم ناخد بالنا من المياه بتاعتنا".