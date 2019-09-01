قال أشرف وجيه أباظة، شقيق للفنان زكي فطين عبدالوهاب من والدتهما الفنانة ليلى مراد، إن الفنانة نادية لطفي قدمت مساعدة كبيرة لعلاج أخيه في رحلته لمحاربة مرض "السرطان".

وأضاف: "بشكر الفنانة نادية لطفي والفنان الكبير الدكتور أشرف ذكي والأستاذ سامح الصريطي على وقوفهم بجوارنا".

وتابع "أباظة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أنه وزكي فطين ابنا الفنانة ليلى مراد، فيما عاش "أباظة" في كنف فطين عبدالوهاب كونه الأب الروحي له، قائلاً: "عشت معاه 20 سنة وأدين ليه بحاجات كتير أوي"، موضحا أن شقيقه كان دائم الدفاع عنه في مشكلاته "زكي كان قوي الشكيمة عني".

وأرسل أخو الفنان رسالة إلى جمهوره، مطالبا إياهم بمساندته في رحلته مع السرطان وحتى يتم شفاؤه منها على خير "طول عمره قوي وواثق أنه هيعدي مرضه بسلام".