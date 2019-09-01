لقي سائق مصرعه، فيما أصيب 3 عمال، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بإنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي.

وانتقل مأمور وضباط المركز، حيث تبين أنه في أثناء سير سيارة "ربع نقل" قيادة "وليد. ص. ث" 37 عاما، ويقيم أسيوط، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر، مما أسفر عن انقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة كل من "محمد. ي. م" 18 عاما، "حمدي. م. م" 15 عاما، "مصطفى. ر. ا" 14 عاما، كانوا في صندوق السيارة الخلفي، وجميعهم "عمال يومية" ويقيمون في محافظة أسيوط، باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسد.

ونقلت جثة السائق والمصابين الـ3 إلى مشرحة واستقبال مستشفى سوهاج العام والجامعي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.