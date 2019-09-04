كشف النجم أحمد الفيشاوي امتلاكه سيناريوهات سينمائية عن شخصية المطران السوري هيلاريون كابوتشي، وهي الشخصية التي أوصى والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بتجسيده لها حال وفاته، وذلك على هامش ندوة تكريم الأخير في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الماضية.

وقال الفيشاوي، لـ"الوطن"، إنَّه سيعكف على قراءة سيناريوهات هذه الأفلام لتحديد موقفه من تنفيذها سواء بتوليه إنتاجها أو تجسيد الشخصية، مضيفاً أنَّه سيتخذ قراره النهائي خلال الفترة المقبلة.

ويجري الفيشاوي تحضيرات مكثفة لدوره في فيلم "عقد الخواجة"، المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده فيه قريباً، وتشاركه البطولة كل من هيفاء وهبي وأحمد داود، ومن إخراج محمد حماقي.