تسجيل الدخول
الليلة.. صراع الزمالك وبيراميدز على الكأس 86

أحدث الأخبار

زيدان: لـ توت عنخ آمون تابوت ذهبي آخر يزن 110 كيلوجرامات

زيدان: لـ توت عنخ آمون تابوت ذهبي آخر يزن 110 كيلوجرامات

"التعليم العالي": زيادة أعداد المقبولين بكليات الحاسبات والمعلومات

"التعليم العالي": زيادة أعداد المقبولين بكليات الحاسبات والمعلومات

مكرم محمد أحمد يلتقي رئيسي هيئتي الصحافة والإعلام بمقر المجلس

مكرم محمد أحمد يلتقي رئيسي هيئتي الصحافة والإعلام بمقر المجلس

الاتحاد الأوروبي يعلن تمويل مشروعين لجامعة جنوب الوادي

الاتحاد الأوروبي يعلن تمويل مشروعين لجامعة جنوب الوادي

تركية أم مصرية؟.. تعرف على أصل حلوى عاشوراء

تركية أم مصرية؟.. تعرف على أصل حلوى عاشوراء

صحيفة: نواب الحزب الحاكم في بريطانيا يثورون على جونسون بسبب "البريكست"

صحيفة: نواب الحزب الحاكم في بريطانيا يثورون على جونسون بسبب "البريكست"

اختيارات الوطن

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

باقة مميزة من الأوعية الادخارية تطرحها البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس بعد استحقاقها

باقة مميزة من الأوعية الادخارية تطرحها البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس بعد استحقاقها

100 نقابة عربية ودولية تتضامن مع سوريا ضد الإرهاب

100 نقابة عربية ودولية تتضامن مع سوريا ضد الإرهاب

"البنوك" تقود عملية انتقال شاملة للرقمنة.. و"الإنترنت البنكى" و"الدفع الإلكترونى" و"محافظ المحمول" أبرز الأدوات

"البنوك" تقود عملية انتقال شاملة للرقمنة.. و"الإنترنت البنكى" و"الدفع الإلكترونى" و"محافظ المحمول" أبرز الأدوات

الأكثر قراءة

عاجل