أصدر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تعليمات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة حادث وفاة عامل بشركة "فيلوستى ابارلز" نتيجة تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العامل باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا، اليوم الأحد، من مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بشركة فيلوستى ابارلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وإن العامل المتوفي يدعي السيد أحمد أمين، وكان يقود دراجة بخارية وتصادم مع اتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن فى عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

وأصدر مدير الشركة تعليمات بإعطاء العاملين في الوردية الأولي إجازة اليوم لحضور جنازة العامل المتوفي ، وتتابع المديرية مع الشركة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العامل وورثته.