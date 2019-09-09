شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، افتتاح المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والإبداع، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور هشام الشريف رئيس المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج، وتاريا هالونين الرئيسة السابقة لفنلندا ورئيسة مجلس الأمناء بجامعة هلسنكي، وعدد من مسؤولي الجامعات المصرية والتعليم العالي من مصر وفنلندا.

ويأتي تدشين "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والإبداع" كثمرة للتعاون الدولي المثمر في مجال تشجيع المعرفة والإبداع بين مصر وفنلندا، ومبادرة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول العالم الأكثر تقدما ومصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتدريب، والتميز العلمي والتعليمي بهدف نشر وتطوير المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها والاقتصاديات الرقمية، ودعم المبادرات الرائدة لتطوير التعليم في مراحله المختلفة، وتشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية بين مصر وفنلندا، وتحفيز التبادل العلمي والثقافي.

ويأتي افتتاح المركز في إطار سعي مصر للوصول بالتعليم العالي والبحث العلمي للعالمية، من خلال عقد اتفاقيات الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية في العالم، والاستفادة من البرامج التعليمية التي تقدمها، وبرامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالتزامن مع إطلاق حزمة إصلاحات تشريعية في مجال التعليم العالي، بينها: إصدار قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية والذي يسمح بنقل الخبرات التعليمية العالمية إلى مصر، ويساهم في جذب الاستثمارات الدولية في مجال التعليم العالي.

يذكر أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتح المنتدى المصري الفنلندي للتعليم العالي صباح أمس الأحد، بحضور كبار مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفنلندا، بهدف إلى دعم أواصر التعاون بين مصر وفنلندا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.