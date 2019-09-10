المشروعات الصغيرة: أنفقنا ملياري جنيه لتوفير 170 ألف فرصة عمل للشباب

استعرضت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنجازات الجهاز خلال الفترة الماضية.

وقالت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم، إنه تم ضخ 2.8 مليار جنيه خلال آخر 6 أشهر، مشيرة إلى أن الجهاز مول 110 ألف مشروع أتاح 170 ألف فرصة عمل.

وأوضحت جامع أن الجهاز يعمل على تنمية الحرف اليدوية وتطويرها والحفاظ عليها من الاندثار، مشددة على دعم الجهاز للشباب في المناطق الحدودية لدعم مشروعاتهم.

ولفتت جامع إلى أن الرئيس السيسي أمر بالتوسع مع الجهات المانحة، للحصول على التمويلات اللازمة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن معدلات السداد عالية وتسير بانتظام.