وضع وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حجر الأساس لإنشاء منطقة تجارية لوجيستية على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع الوزارة وقطاع التجارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورسامر البيك، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

وأوضح وزير التموين أن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطوراً كبيراً في حركة التجارة الداخلية، وستؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

وأكد الوزير دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجملة وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، إضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تسعى لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بحق الانتفاع.

من جانبه قال محافظ الشرقية إن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كل المجالات والأنشطة التجارية، إضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

وأوضح "غراب" أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب لمزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ولتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه جرى حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات استثمارية عليها تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وجارِ وضع التصور المناسب لإقامة منطقة لوجيستية على مساحة 35 فدان بأرض بلبيس لدفع عجلة البناء والتنمية داخل محافظة الشرقية.

وذكر الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء منطقة تجارية لوجيسيتية "99 مول"، إضافة إلى مشروع مول تجاري كبير بمدينة الزقازيق يمثل تغيرا جوهريا في منظومة التجارة الداخلية ودفع عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أنه جار تنفيذ أكثر من 18 مشروع في 11 محافظة لإقامة مناطق لوجيستية متعددة الأنشطة والأغراض التجارية.

يذكر أن مشروع إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة الزقازيق والمجاور للشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا" سيقام على مساحة 10 آلاف متر، ويضم مولا تجاريا مكونا من 3 طوابق وبرجا تجاريا وآخر طبيا وجراج متعدد الطوابق للسماهمة في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.