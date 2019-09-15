كشف المخرج تامر الخشاب، عن كواليس الفيلم الذي عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن للشباب.

وقال الخشاب، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أنا كنت حابب أعمل حاجة للمؤتمر بشكل صادم، ومكنتش عايز أقول للناس تعالوا أوريكوا الخدعة الفلانية بتتعمل ازاي، وكان عندي مادة للمشاريع الجميلة، زي الأسمرات والإسكان الاجتماعي".

وأشار المخرج الشاب، إلى أنه مارس الرياضة بقوة، قبل تسجيل صوته على الفيديو ليبدو أن نَفَسَهُ يتواتر "ينهج"، مشيرًا إلى أن الفيديوهات التي عرضها يمكن فبركتها بسهولة عن طريق بعض البرامج المتاحة، وأن طريقة استخدام هذه الفيديوهات أصبحت متاحة على يوتيوب.

واستطرد: "إحنا رايحين على عالم خطير جدا جدا، ولازم نبدأ من دلوقتي نرفع درجات الوعي عند المواطنين، وبقينا بنشوف فيديوهات وصور وأصوات مش حقيقية من خلال الشاشة".

وتوقع أن نرى هذه المشاهد بشكل حقيقي تمثيلي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "لازم نثقَّف الناس، ومش هنعلمهم تقنيات، بس هنفرجهم على أمثلة".