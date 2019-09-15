انطلق المؤتمر الثلاثون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف تحت عنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وبنعقد المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة 500 شخصية منهم أكثر من 50 وزيرًا ومفتيًا ورئيسًا للمجالس الإسلامية العليا، إضافة إلى علماء ومفكرين وأساتذة جامعات وباحثين وإعلاميين ومثقفين ودعاة وواعظات من مصر و57 دولة، منها 20 أفريقية لمناقشة 43 بحثًا في محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وصولًا إلى إصدار إعلان القاهرة ويتضمن وثيقة للمواطنة.