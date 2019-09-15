وجهت وزارة الأوقاف، اليوم، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمؤتمر الدولي حول فقه بناء الدول، واهتمامه بدعم الخطاب الديني المستنير.

وقالت الوزارة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول فقه بناء الدول، إن قوة الدولة قوة لجميع أبنائها، للدين، وللأمة، مؤكدة: "رجل فقير في دولة غنية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة، لأن الأول له دوله تحمله وتحميه والثاني لا ظهر له كما يقولون".

وأضافت: "لهذا كان بناء الدولة مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وحياتيًا لجميع أبنائها، وبقدر إيمان كل منهم بحق الوطن وقوة إيمانه به تكون قوة الوطن، وبقدر اختلال هذا الانتماء أو ضعف ذلك العطاء والنكوص عن التضحية بالنفس أو المال في سبيل الوطن يكون ضعف الدول أو سقوطها أو تمزقها".

ويعقد المؤتمر الدولي الـ 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، تحت عنوان "فقه بناء الدول ...رؤية فقهية عصرية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة فقه بناء الدول وإصدار إعلان القاهرة الذي يتضمن وثيقة للمواطنة.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، 500 شخصية منهم أكثر من 50 وزيرًا ومفتيًا ورئيسًا للمجالس الإسلامية العليا إضافة إلى علماء ومفكرين وأساتذة جامعات وباحثين وإعلاميين ومثقفين ودعاه وواعظات من مصر و57 دولة من مختلف دول العالم ، منها 20 أفريقية لمناقشة 43 بحثا في محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وصولا إلى إصدار إعلان القاهرة ويتضمن وثيقة للمواطنة.