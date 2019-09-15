قررت النيابة العامة بالدقهلية، حبس مسجل خطر و3 آخرين للاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة محتويات المقابر بالمحافظة.

وكشفت التحريات، أن المتهمين استولوا على أبواب المقابر، وبعض محتوياتها من أجهزة وأسلاك كهربائية بالشوارع الرئيسية والنوافذ، وجرى ضبطهم، وأمرت النيابة بقرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن ضباط الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات للبوابات الحديدية والكابلات الكهربائية، وغيرها بمقابر "العيسوي"، وازدادت بالآونة الأخيرة بلاغات الأهالي لرئاسة حي غرب المنصورة، تفيد سرقة مجهولين محتويات المقابر الخاصة بهم.

وجرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية والأمن العام لضبط الخارجين على القانون، ومن اتخذوا من مقابر "العيسوي" وكرًا لهم.

وتوصلت جهود الحملة، إلى أن وراء ارتكاب تلك الجرائم، تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في ارتكاب جرائم "سرقات المقابر"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، فيما لاذ الآخرون بالفرار.