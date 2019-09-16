تنشر "الوطن" في صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر غداً الثلاثاء: حوافز جديدة لدعم "الصناعة والتصدير".. و"مدبولي": حياة أو موت. كما تقرأ في العدد أيضاً: "التأمين الصحي" يد تبني ويد تقدم العلاج.. والأهالي: حلم يتحقق

وتقرأ في العدد: استعدادات كأس السوبر.. أزمة في دفاع الأهلي ومفاضلة بين "صلاح" و"مروان".. و"فايلر" يجهز "قفشة" للقاء وغموض موقف "أزارو".. والزمالك يحفز اللاعبين برفع المكافآت.. و"ميتشو" يدرس الأحمر بالفيديو: الأهلي كتاب مفتوح أمامي

وتنشر "الوطن" أيضاً: مثقفون وأكاديميون: التصدي فكرياً للإرهاب "فريضة غائبة".. والحل الأمني وحده لن يُجدي.. والشيخ خالد الجندي: الجيش هو العمود الفقري للدولة