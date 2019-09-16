عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مقطع فيديو للمقاول الهارب محمد علي، الذي يُسيء للدولة المصرية من خلال فيديوهات له على موقع "يوتيوب"، بصحبة إحدى الفتيات، وهو يلتقط فيديو لهما وهي في أحضانه، وتلفظ فيه محمد علي بلفظ بذيء.

وقال محمد علي في الفيديو: "إيه رأيكم في الحتة دي (يقصد الفتاة)، الشمس (...) عنينا"، ثم قالت له الفتاة: "بحبك يا موهمد (محمد)"، فطلب منها تكرار العبارة، فرددتها، فقال ساخرًا: "زي فيلم أحمد زكي بتاع بحبك يا محمد لما كان في ألمانيا".

وسخر الإعلامي عمرو أديب من المقاول الهارب، قائلًا: "قائد ثورتنا فرفوش، أنا عاوز أشتغل معارضة، الراجل بيعاني يا جماعة، قاعد في إسبانيا بيعاني والبلد طالعة من كبده".