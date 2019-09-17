استقبل وزير الداخلية، نظيره الزامبي ستيفن كامبيونجو، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمني من كبار معاونيه، لحضور فعاليات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة، الذي تستضيفه القاهرة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، حيث أعرب وزير الشئون الداخلية لجمهورية زامبيا عن تقديره لما وصلت إليه وزارة الداخلية المصرية من تطور وكفاءة، مشيداً بالجهود الدؤوبة التى تبذلها لترسيخ مناخ الأمن والإستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، كما أكد تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية فى عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية، على أهمية زيارة نظيره الزامبى التى تبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانة الروابط والقواسم المشتركة التى تجمعهما، كما أعرب عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمنى بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر شرطة زامبيا على كافة المجالات الأمنية المطلوبة، انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية المصرية على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الإفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى في ما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية محل الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.