الفلسطيني لاعب المصري وإيهاب جلال وقيس سعيد.. أبرز تريندات جوجل

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برشلونة ضد فالنسيا

حقق برشلونة انتصارا مثيرا على فالنسيا بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 4 من منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة ينتصر على فالنسيا بنتيجة 5-1

يواصل ديفيد بيكهام محاولاته لضم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، إلى نادي إنتر ميامي بالدوري الأمريكي والذي يمتلكه لاعب ريال مدريد السابق، وذلك مع تقدم عمره واقتراب اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة النادي الأمريكي تواصلت بالفعل مع والد ميسي من أجل الدخول في مفاوضات أولية مع اللاعب، للوقوف على إمكانية ضمه للفريق حتى وإن كان بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، حتى يمنحه الفرصة في إنهاء مسيرته بين صفوف برشلونة.

رحيله عن برشلونة 6 أشهر.. تفاصيل صفقة بيكهام لضم ميسي للدوري الأمريكي

تحدث الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، عن زميله في الفريق، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، عقب الفوز ليلة الأمس على فالنسيا بخماسية مقابل هدفين.

لاعب وسط برشلونة: لويس سواريز المهاجم رقم 1 في العالم

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المشاركة في تدريبات برشلونة الإسباني من جديد، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به أثناء الفترة التحضرية للموسم الجديد، الأمر غيبه عن جميع مباريات الفريق الكتالوني منذ انطلاق الموسم الجديد.

برشلونة يستعيد خدمات ميسي قبل انطلاق مشواره بدوري الأبطال

المصري

دخل الفلسطيني محمود وادي تاريخ النادي المصري من أوسع الأبواب بعد تسجيله هاتريك تاريخي في مباراة المصري البورسعيدي اليوم أمام ماليندي بطل زنجبار في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية.

محمود وادي يدخل تاريخ المصري بهاتريك لم يحدث من قبل

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، عن ترشحه واقترابه من تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، بعدما تردد اسمه بقوة في الساعات الأخيرة.

وقال "جلال"، خلال تصريحات على صفحة النادي المصري على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب لقاء ماليندي بطل زنجبار في بطولة الكونفدرالية، إنه حتى تلك اللحظة مستمر مع النادي المصري، ولا يوجد شيء رسمي بنسبة 100%، معربا عن سعادته بطرح اسمه ضمن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني.

إيهاب جلال عن اقترابه من تدريب منتخب مصر: "مستمر مع المصري حتى تلك اللحظة"

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، حقيقة توديع لاعبي الفريق البورسعيدي لمدربهم الحالي إيهاب جلال بعد نهاية مباراة ماليندي.

وكان قد انتشر مقطع فيديو يظهر احتضان إيهاب جلال للاعبين واحدًا تلو الآخر بعد انتهاء المواجهة، ما فسره البعض أنه بمثابة توديع للاعبين.

المصري يكشف حقيقة توديع اللاعبين لإيهاب جلال

قيس سعيد

قال مصدر بالهيئة المستقلة للانتخابات التونسية إن مؤشرات أولية لفزر أصوات الانتخابات الرئاسية تشير إلى أن المرشح الرئاسي قيس سعيد متقدم كأول المرشحين بـ19% يليه المرشح نبيل القروي.

مصدر بـ"هيئة الانتخابات التونسية": قيس سعيد يتصدر بـ19% ويليه القروي

يتقدم المرشح للرئاسة التونسية قيس سعيد، في الفرز الأولي للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم، وولد قیس سعید المرشح للانتخابات الرئاسیة في 22 فبراير 1958 بتونس.

"متعمق في القانون".. السيرة الذاتية لمرشح الرئاسة التونسية قيس سعيد

قال محمد العش، عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي قيس بن سعيد، إنه لا توجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن عملية الفرز وموقع مرشحنا.

وأضاف "العش"، في تصريح لـ"الوطن": "نحن فقط نسمع من وسائل الإعلام أن الدكتور قيس متفوق في السباق الرئاسي، لكن ننتظر حتى الصباح".

حملة قيس سعيد في انتخابات تونس لـ"الوطن": نسمع بتقدم مرشحنا من الإعلام

قال عثمان جريو، عضو الحملة الرسمية لمرشح الرئاسة التونسية قيس سعيد، إن سبب تقدم المرشح الرئاسي في الفرز الأولي للانتخابات التونسية، يتمثل في عدم تقديمه لوعود براقة للمواطنين التونسيين.

الحملة الرسمية لـ قيس سعيد لـ"الوطن": تقدمنا في الفرز بسبب برنامجنا

الجنين الشيطان

"الجنين الشيطان" صورة أثارت جدلا كبيرا مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت معالم مخيفة لجنين في بطن أمه.

وذكرت "سكاي نيوز"، أن الأم ذات الـ17 عامًا ذهبت برفقة زوجها، للاطمئنان على صحة جنينها، في إجراء روتيني اعتادت عليه، لكن الأمر كان مختلفًا هذه الجلسة، فعندما أجرت أشعة لتصوير الجنين بدا بملامح مخيفة، أثارت القلق والفزع داخل والديه.

صورة الجنين الشيطان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. والأم: أحب هذه الطفلة جدا