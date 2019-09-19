التجارة السعودية: 2420 رخصة لمشروعات أجنبية في المملكة خلال 5 سنوات

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إنّ المملكة تشهد نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الرخص الممنوحة خلال 5 سنوات 2.420 رخصة.

وأوضح خلال مشاركته اليوم في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر يورومني السعودية 2019، الذي تنظمه مؤسسة يورومني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية في مدينة الرياض، أنّ الرخص الممنوحة في 2015 بلغت 259 رخصة، وخلال 2019 تم منح 792 رخصة للاستثمار الأجنبي.

وأفاد بأنّ المملكة أجرت إصلاحات شاملة لتحسين قطاع الأعمال، ما أسهم في زيادة عدد المؤسسات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بنسبة 60% في السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى مليون و27 ألف مؤسسة، مقارنة بـ650 ألف مؤسسة خلال عام 2015.

وقال القصبي: "عمدت المملكة العربية السعودية إلى العمل في عدة مسارات تهدف جميعها لإيجاد بيئة مشجعة للمستثمرين الأجانب، من خلال إعادة الهيكلة الحكومية ومكافحة البيروقراطية وتحسين الإجراءات وتحديثها، وإعداد التشريعات التي تسهم في تحفيز المستثمرين، ونعمل حاليا على تطوير نظام خاص للشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، كقطاع المعادن، وقطاع الترفيه والثقافة".

وبيّن أنّ رؤية المملكة 2030 خلقت قطاعات جديدة للاستثمار ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية وغيرها، نحن في رحلة مستمرة مع التطوير، موضحا أنّ المستثمر لديه شهية استثمارية تتفاعل مع المناخ العام، والآن هناك استقرار في الأنظمة، ما صنع بيئة خصبة للاستثمار.

ولفت وزير التجارة والاستثمار إلى أنّ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية كبيرة، كونه يمثل المحرك الأول للاقتصاد، لذلك عمدت المملكة إلى ترخيص 50 مسرّعة أعمال و49 حاضنة أعمال، لتتولى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ذلك تم إطلاق برنامج "طموح" يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مراحلها.