استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، إلى 256 حالة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً خلال شهر أغسطس 2019.

وتنوعت هذه الحالات بين إجراء جراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب المفتوح، وجراحات أوعية دموية، وتوفير أسرة رعاية مركزة عامة وحضانات بأنواعها، وتوفير أمصال عقر حيوانات وعلاج حالات التسمم، وعلاج لفيروس سي، وتوفير أطراف صناعية، بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وضرب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أمثلة بنبذة من هذه الاستجابات، قائلا:

-جرى استقبال استغاثة من اهل طفل بأنه يعاني من ضمور بالعمود الفقري وعدم وجود خلايا شوكية به، ويحتاج إلى تدخل جراحي وأن إجراء العملية بتكلفه 65 ألف جنيه بمستشفى بالإسكندرية.

جرى التنسيق مع دكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، وجرى عرضه على لجنة متخصصة لتقييم الحالة، كما جرى التنسيق مع دكتور عناني، مدير فرع التأمين الصحي بالإسكندرية لتوفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها العملية، وأكد على تحمل جميع النفقات المالية الخاصة بالجراحة على نفقة التأمين، وجرى إجراء العملية بنجاح.

-تم رصد استغاثة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك طفلة تعاني من ورم بالفك الأيسر، ناتج عن نمو متسارع به دون الفك الآخر.

وجرى إجراء 4 عمليات جراحية بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية على مراحل منذ كان عمر الطفلة سنة حتى بلوغها 4 سنوات، ولم تؤدي نتائج العمليات السابقة إلى نتائج في تحسن الحالة، وان الأستاذ الدكتور حازم ماهر الخبير المصري المتخصص في (جراحه تجميل الوجه والفكين وتشوهات قاع الجمجمة) المُقيم بكندا سيزور مصر وأبدى استعداده لإجراء العملية بالمجان بمستشفى دار الشفا.

-تم استقبال استغاثة من ابن مواطنة بالغة 65 عاما يُفيد بتعرض والدته إلى جلطات بالمخ متكررة، ويحتاج إلى رعاية مركزة ويرجو سرعة توفير ذلك نظرا لحالتها الحرجة، فتم التنسيق مع مدير مستشفى عين شمس الذي أفاد بتوفير سرير للحالة وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف ونقلها فوراً.

-وردت استغاثة من خال طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، تعانى من حروق بالجسم نسبتها 80% وتحتاج إلى نقلها إلى رعاية حروق، وعلى الفور تم التنسيق مع كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية للحروق والأورام بالعبور، ومدير الجمعية لإستقبال الحالة كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف ونقل الحالة وتسكينها بالمستشفى فوراً.

كما جرى الاستجابة أيضا لعدد من الحالات الإنسانية، خلال شهر سبتمبر ومن بينها الحالات الأتية:

-رصدت المنظومة مناشدة والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لإنقاذه من الموت، حيث تعرض لحادث سيارة أثناء مروره بطريق الإسكندرية القاهرة.

وجرى على الفور إجراء عملية جراحية سريعة لإزالة الطحال وانقسام في قدميه وشرخ في الجمجمة، وشرخ كبير في وجهه من أسفل ذقنه إلى أعلى الأنف، ويحتاج حاليا إلى عملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير بالوجه وعملية تجميل.

جرى توجيه الشكوى إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث نسق مدير فرع القاهرة مع والد الطفل وعرضه على استشاري التجميل بمستشفى صيدناوي، وتقرر إجراء التدخل الجراحي وسيجري استكمال باقي الجراحات بمستشفى الهرم ومستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي مع تحمل الهيئة لجميع النفقات.

-رصدت المنظومة مناشدة لمواطنة تعاني من داء الفيل منذ أكثر من خمسة عشر عاما، لمساعدتها بالعلاج.

جرى توجيه الشكوى إلى وزارة الصحة والسكان التي تواصلت مع المريضة من خلال وكيل مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، وقام بتوجيه فريق طبي لتقرير الحالة المرضية وتوجيه مستشفى الصوفية بالمحافظة للمتابعة المستمرة مع المريضة.

ونتيجة لتوقيع الكشف الطبي عليها، جرى التنسيق مع مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق لعرض الفحوصات على أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الزقازيق لإبداء الرأي بالتدخلات الجراحية من عدمه.

من جهتها، رصدت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، والتي يرأسها الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، برصد استغاثة عاجلة من إحدى المواطنات والتي تعاني من ورم خطير بالمخ، ولا يمكن إجراء تدخل جراحي ولكن يوجد فرصة للعلاج عن طريق الجاما نايف في معهد ناصر.

وبعد استشارة أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي، فجرى التواصل مع ابن المريضة واستقبال جميع التقارير الطبية للحالة والأشعات وعرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، والتي استجابت على الفور لاستغاثة المريضة، وقررت تحمل تكاليف جلسات الجاما نايف على نفقة الدولة بمعهد ناصر، ووقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على القرار بتاريخ 18/9/2019 للعلاج.