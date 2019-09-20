عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، تسجيلا صوتيا أرسله قيادي إخواني إلى شباب جماعة الإخوان الإرهابية لتنظيم صفوفهم.

وقال القيادي بالإخوان الإرهابية، وفق ما عرض التسجيل، "عايزين نوضح رسالة مهمة جدا، كل الدعوات والكلام عن النزول هي للنزول قدام البيوت لحد مايحصل تجمعات بشكل كبير، ويبتدي التحرك للميدان، اللي نزلوا الميدان دي اجتهادات ومش معنى إنك متلاقيش حد في الميدان إن الدعوة فشلت أو اليوم فشل".

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التسجيل دليل واضح على أن الإخوان أنفسهم يعترفون بأنه لا أحد في ميدان التحرير، "أنا بقول كل اللي حصل ومش بخبي حاجة عشان مفيش حاجة بتستخبى في مصر".

وتابع: "حوالي 30 أو 40 واحد نزلوا التحرير في الفترة اللي بعد الماتش، وركبولهم صوت وهما بيهتفوا، وراحوا خدوا كام صورة في كام محافظة ويقولوا إن فيه تحرك، وكل دول من أهالي الإخوان المقبوض عليهم".

وأكد أن "الداخلية قبضت النهاردا على ابن سعد الكتاتني عشان بيجهز للتظاهر وهيعلنوا عن ده بعد شوية".