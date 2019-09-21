قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من المؤكد أن تحدث تجمعات من الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية بنيويورك.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "اليوم اللي هيلقي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابه هتكون فيه تجمعات إخوانية في نيويورك، وعلى فكرة آخر مرة كانوا حوالي 5 أشخاص صورتهم بنفسي، وبييجوا يتلموا وياخدوا 100 دولار في اليوم ويعملوا فيديوهين مع شوية دوشة".

وتابع: "المهم إن الرئيس سافر نيويورك ووصل فعلا، وحابب أقول دا للناس اللي بتقول الريس فين وراح فين".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر إقامته بفندق بالاس في نيويورك، وسط تصفيق وهتاف المئات من أبناء الجالية المصرية، حاملين علم مصر وصورة السيسي، واصطفوا لاستقباله على جانبي الطريق.

وهتف أبناء الجالية المصرية باسم الرئيس وهتفوا "تحيا مصر"، ورد عليهم الرئيس السيسي التحية، وفتح زجاج سيارته وحياهم.

وغادر الرئيس السيسي مطار القاهرة الدولي، الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في فعّاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، التي تبدأ اجتماعاتها يوم 24 سبتمبر الجاري.

تأتي مشاركة الرئيس في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة إيمانًا من مصر بأهمية تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.

ويلقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، ويستعرض خلاله مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويتضمن برنامج الرئيس المشاركة في عدد من الاجتماعات المهمة بالأمم المتحدة، وعلى رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، والتي تركز على الوضع في سوريا، بالإضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين، الذي يتناول سبل التوصل لحلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عدة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء الدول المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة، فضلًا عن عدد من المسؤولين الدوليين.