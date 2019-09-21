قال الإعلامي عمرو أديب، إن رويترز ونيويورك تايمز والجارديان نشروا ما نوه إليه بالأمس.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "امبارح كنا موجودين واتكلمنا عن المظاهرات الموجودة في أكتر من مكان وقلت إن فيه أعداد قليلة في أكتر من مكان ولمدة قليلة".

وتابع: "ولو فيه مليون واحد قاعدين اليوم كله في الميدان هقول دا ومش هداريه، أنا مقدرش أبقى غبي زي غيري".

واستطرد: "بيان الإخوان الأخير اللي بيقولوا فيه إحنا مش عايزين نحكم، احكموا انتوا بس شيلوه، فيه ناس قالت مش مشكلة يمشي هو ونجيب واحد تاني حتى لو ظابط برضو، الناس دي إحنا محتاجين نفهم منهم الخناقة على إيه، المشكلة ببساطة إن فيه ناس شايفين إن الدولة أو الإدارة دي بتعمل مشاريع بشكل معين وشايفين إن الصرف دا المفروض يكون بطريقة أخرى، وإن فيه مدن جديدة فيها قصور كبيرة وإن الناس عايزين الفلوس".

وأوضح: "لكن الخلاف الحقيقي إننا عايزين نحكم ونهد البلد باللي فيها ولو دي الحكاية قولولنا الفنان المقاول بيدعي لمليونية يوم الجمعة الجاية ويعمل نزيف بالبلد ليه".