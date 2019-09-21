عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لشباب يتقاضون أموالًا من أجل المشاركة في المظاهرات أمس الجمعة، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وعلق أديب: "بيرصوا الفلوس عشان الناس تنزل المظاهرات، قال يعني هينزلوا عشان الدينار، والله العظيم أنا عاوز أفهم لأني مبقتش فاهمكم، إنتوا مشيتوا مبارك، ومشيتوا مرسي، وقولتوا مش نافعين، صح تمام، وبعدين بقى كل مرة نبدأ من الصفر، كل مرة نصفر العداد ونبدأ من الأول".

وتابع: "هو حد راح يقبض مرتبه ملاقش فلوس، حد راح محطة بنزين ملاقش فيه بنزين، كلنا بنمر بظروف صعبة، فيه ناس على طول بتتكلم على الأولويات، ده أغلب مشكلات المواطنين على مستوى العالم مش في مصر بس، بس بيقعدوا ويتكلموا مش بيخرجوا يعملوا شغب".