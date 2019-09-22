حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدًا بسيارته، أمس، في عملية لم يُصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة، وتابعت: "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية".

وترصد «الوطن» أبرز الهجمات ضد المسلمين منذ 2011 وحتى الآن:

22 يوليو 2011: نفذ متطرف معادي للمسلمين مجزرتين في النرويج، وقتل 7 أشخاص بالإضافة إلى إصابة 9 آخرون في تفجير استهدف مبنى حكومي في "أوسلو".

بهد تنفيذه الهجوم توجه المتطرف إلى معسكر شبابي لحزب العمال في جزية "أوتويا" بسيارته وفتح النار وقتل 70 شابًا مبررًا عملته بأنه يريد وقف "أسلمة النرويج" بعد استهدافه مخيم لشباب يؤيدون الفلسطينيون.

12 مارس 2012: لقي إمام مسجد مصرعه وأصيب شخص آخر في منطقة "أندرلخت" البلجيكية بعد إلقاء مولوتوف على مسجد وأدى ذلك إلى اشتعال النيران وأضرار كبيرة في المسجد.

30 سبتمبر 2012: هاجم متطرف أمريكي مسجدا في مدينة "توليدو" الأمريكية وأطلق النار وسكب البنزين وأضرام النيران في المكان.

7 و8 يناير 2015: تعرضت 3 مساجد في 3 مدن فرنسية لاعتداءات، شملت إلقاء ثلاث قنابل يدوية صوتية على مسجد بمدينة لو مان، غرب فرنسا، بينما أطلقت رصاصتان على قاعة صلاة للمسلمين في بور لا نوفيل، جنوب البلاد. أما الاعتداء الثالث فوقع في فيل فرنش، قرب مدينة ليون، لكن الخسائر في الاعتداء الأخير اقتصرت على تضرر واجهة مطعم بجانب المسجد.

25 ديسمبر 2015: هاجم المئات من التابعين لليمين المتطرف قبل صلاة الجمعة مصلى للمسلمين في بلدة "أجاكسيو" ذات الأغلبية العربية في عاصمة جزيرة "كورسيكا" جنوبي فرنسا، وتم تخريب المكان وحرق المصاحف.

13 أغسطس 2016: مقتل إمام مسجد "الفرقان" ومرافقه في منقطة "كوينز" بنيويورك بعد تعرضه لإطلاق نار خلال خروجهما بعد صلاة الظهر من المسجد.

29 يناير 2017: مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 في عملية إطلاق نار نفذها متطرف تجاه حوالي 40 شخصيًا داخل المركز الثقافي الإسلامي في مقاطعة كيبيك بكندا.

19 يونيو 2017: مقتل شخص وإصابة 8 في هجوم بشاحنه نفذه رجل أبيض ينتمي إلى اليمين المتطرف مستهدفًا مصلين بعد آداء صلاة التراويح في إحدى مساجد "فيسنبري بارك" شمال لندن، وأعلن الشرطة لاحقًا أن الحادث إرهابي.

14 فبراير 2018: حريق ضخم استهدف مسجدًا ومركزًا إسلاميًا في مدينة "ميلهاوزن" بولاية تورينجن الألمانية.

31 ديسمبر 2018: نفذ متطرف ألماني عملية دهس في ليلة رأس السنة بسيارته، استهدف فيها أشخاص من أصول مهاجرة أغلبهم من المسلمين في مدينة "بوتروب"، الحادث أدى إلى إصابة 8 أشخاص من السوريين والأفغان.

1 يناير 2019: هجوم على مسجد "محمود" في مدينة "مالمو" جنوب السويد بإطلاق النار ما أدى إلى تحطم النوافذ، واعتبرته الشرطة أنه جريمة شروع في قتل.

23 يناير 2019: في الولايات المتحدة الأمريكية ألقت الشرطة القبض على متطرفين بيض خططوا لشن هجوم بالقنابل والأسلحة على مجمع "إسلامبيرج" والذي كان قد أنشأه مسلمون.

27 يناير 2019: طباعة مجموعة من الشعارات والعبارات العنصرية على ملابس يمينيين متطرفين، وكتبوا عليها "احرق مسجد منطقتك".

مارس 2019: استهدف هجومان إرهابيان بدافع كراهية الإسلام وسيادة البيض مسجدان في نيوزيلندا ما أدى إلى مقتل 49 مسلمًا وإصابة 48 آخرين.