تحدث المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، عن دعم قناة الجزيرة القطرية لقادة دولة الاحتلال الإسرائيلي وسياستهم الاستعمارية، خلال حواره على شاشة "extra news".

وقال الخشاب، إن القناة كان لها الريادة في استضافة المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بعد كل قصف ينفذه جيشه على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى عدد من قادة دولة الاحتلال والمحسوبين عليه.

وأضاف، أن "أدرعي" يظهر على القناة القطرية لتبرير جرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني: "ذلك الظهور يحدث تقاربًا بين مسئول الاحتلال والمشاهد العربي، ويجعل الأخير يتعاطف مع دولة الاحتلال".

وأكد المخرج التلفزيوني، أن القناة القطرية مجرد كيان صهيوني هدفه التطبيع مع دولة الاحتلال: "القناة تشيطن حماس وتصورها على أنها خطر داهم على إسرائيل، بالرغم من أن صواريخ حماس لا تحدث أضرارًا كبيرًا بدولة الاحتلال، وذلك لتبرير قصف الأراضي الفلسطينية".