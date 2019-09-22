ناشد الإعلامي عمرو أديب، الشعب المصري بالنظر لمصلحته ومصلحة الدولة المصرية، وعدم الاستماع والانسياق وراء الشائعات التي تحدث على السوشيال ميديا، "استهدوا بالله وشوفوا مصلحة مصر فين، هل مصلحة مصر إننا نسمع كلام كذب ونتفرج على الكذابين".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، "الناس اللي بتقول إحنا خايفين من يوم الجمعة، لا يا جماعة أحنا مش خايفين، أنا معاكم من النهاردة ليوم الجمعة، ومش هاخد أجازة، وهطلع الثلاثاء والأربعاء والخميس الساعة 11 مساءًا".

وتابع: "الإخوان عمالين يشتموني في التعليقات، طب كويس، خليكم مع عمرو، وسيبوا مصر، سيبوا البلد والفلاحين والعمال الغلابة اللي بتنزل وتشقى على أكل عيشها، وخليكم مع عمر، أنا زبون الإخوان من زمان أوي، كنت رقم واحد في القائمة بتاعتهم".