علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة البورصة المصرية 36 مليار جنيه في جلسة بداية الأسبوع، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر.

وقال أديب: "حذرت امبارح من إننا الأيام الجاية ممكن ندفع تمن غالي للأحداث اللي بتحصل، والنهاردة البورصة المصرية خسرت 36 مليار جنيه في جلسة واحدة".

وشرح مقدم البرنامج سبب ما حدث، قائلًا إن بعض المضاربين خشوا على أسهمهم من الأحداث التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، ما جعلهم يبيعونها بالخسارة، وتابع: "الغباء إنك لما بتبيع بتخسر أنت واللي حواليك .. موجة بيع خسارة كبيرة، أغلب اللي باعوا أفراد، واللي اشترى عرب وأجانب".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن كبار رجال الأعمال لم يتضرروا من هذه الخسائر، مشيرًا إلى أن صغار المستثمرين هم المتضررين: "مين بيخسر؟ الناس الشديدة والتقيلة لو حاجته خسرت بيقعد جنبها، إنما الشركات الصغيرة بتبيع بخسارة، اللي حصل يبين أيه بيحصل لما يتم استهداف الاقتصاد، أكتر ناس متضررة هم الصغيرين، وده هيفضل ماشي طول ما إحنا ماشيين في السكة دي".

وحذر أديب، من بداية تحذير السفارات الأجنبية رعاياها من التوجه إلى مصر للسياحة، بعدما بدأت السياحة الأجنبية تستعيد عافيتها خلال السنوات الأخيرة، بسبب دعوات التظاهر، بالإضافة إلى بداية المؤسسات الأجنبية في بيع أسهمها ما سيؤثر عليها وعلى المضاربين بالبورصة، والبورصة المصرية نفسها بالسلب.

وأشار مقدم البرنامج، إلى أن 75% من العمالة المصرية تعمل في القطاع الخاص، وسوف تتأثر بشدة في حالة اندلاع أي أحداث عنف. وواصل: "أعرف ناس النهاردة نزفت بدل الدموع دم، في اللي خسر 3 مليون، وبأكد إني غير مضارب في البورصة المصرية".

واستعاد الإعلامي عمرو أديب مع مشاهديه ذكريات أحداث 2011، وما رآه من أضرار ألمت بالدولة المصرية بسببها: "بعد 2011 مين اللي قفل؟ آلاف المصانع، والسياحة ورؤوس الأموال خرجت، ومبقاش عندنا عملة أجنبية والدولار طلع في السماء، حتى رموز النظام القديم فلوسهم رجعت لهم تاني، مين اللي تعب واتبهدل ودفع تمن، حد عاوز يهد البلد عشان يحكم مش يغير أو يحسن، هل الناس ظروفها اتحسنت بعد 2011؟ احنا لحد النهاردة بندفع التمن".