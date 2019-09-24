عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريب صوتي للإخواني الهارب هاني صبري يدعو فيه عناصر الجماعة الإرهابية في كل منطقة بالمحافظات بتصدير صورة سلبية عن مصر، وذلك خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"

وقال أديب، إن لديه التسريب الصوتي حول التكليفات التي تُرسل إلى عناصر الإرهاب في مصر، حيث إن هذه التعليمات يتم تنفيذها في مصر وفي الإعلام التركي من أجل تصدير صورة سيئة عن مصر، مضيفًا: "هاني صبري جاله خوف إن كل اللي بيكتبه على الجروب السري بيطلع في التليفزيون المصري عندنا وبسربه، فغير الجروب وعمل جروب سري جديد، أنا بقى جبت التسريب من الجروب الجديد".

وجاء في نص التسريب: "السلام عليكم، الأخوة الأفاضل، أنا ببعت لهم رسالة صوتية هنا عشان فيه ناس أمنجية بيقعدوا ينقلوا الكلام ده للإعلام المصري، إن شاء الله الثورة تنجح، ونتقابل مع بعض في مصر، الفترة دي عاوزين من الكوادر والناس الفترة دي يعملوا فيديوهات مهمة يعملوها على قد ما يقدرو، يمثل كل شخص دور المذيع في الشارع، هتنزل في الشارع في المنطقة اللي حواليك، نسبة الناس اللي رافضين السيسي فوق الـ85% وبالتالي مش هيكون فيه ملاحقات للناس اللي هتعمل كده".

وتابع: "كل واحد يجيب سماعة تليفون ويسجل مع الناس ايه رأيكم في السيسي والنظام الحالي، تكلموا الناس اللي بتبيع على الفرش واللي قاعدين في الصيدلية، لو حد خايف يعمل في المنطقة اللي حوالية عشان الشرطة أو الجيش يعمل في منطقة تانية بعيدة عنه، عشان ميتقبضش على حد".

وواصل: "طول ما الواحد بيقضي يومه في الشارع يسأل الناس عن رأيه في أداء السيسي، ويصور دقيقة أو دقيقتين وإحنا ننشرها هنا على الميديا ونروج ليها عشان نظهر للعالم الخارجي مدى كره الناس للنظام المصري".